カーショーはエンゼルス時代の大谷に11打数無安打

“大谷斬り”は誇りだ。今季限りで現役を引退したドジャースのクレイトン・カーショー投手が7日（日本時間8日）に投稿されたポッドキャスト番組「ダン・パトリック・ショー」のなかで、エンゼルス時代の大谷翔平投手との対決を回顧。11打数無安打という成績に“ドヤ顔”をみせた。

番組の公式X（旧ツイッター）が投稿したのは元ESPN番組司会者で、同番組ホストのダン・パトリック氏とカーショーとのやりとり。打者・大谷と対戦した過去を振り返った。

カーショーはエンゼルス時代の大谷に対し11打数無安打、4奪三振。完全に封じ込めていた。「数字を見てよ、ダン。私はオオタニからヒットを打たれたことが一度もないんだ。その数字はこの先も変わらないんだ」とニンマリ。パトリック氏が「ワォ。そのことは（大谷に）何度も言ったりはしてないんでしょ？」とたずねると、「まだ彼には伝えていないよ。彼がどう受け止めるかわからなかったからね」と明かした。

パトリック氏が改めて対戦成績を伝えると「いい気分だよ」。続けて「あなたは球界史上最高の選手に勝ったんだね」と呼びかけるとカーショーは「最高の気分だね」と笑顔をみせた。

ほかの選手から“大谷攻略法”を聞かれたことがあるかについては「チーム（ドジャース）の選手たちからは聞かれたよ。もちろん、他の（チームの）誰かには何も言わないけどね」と自軍の仲間には“伝授”。「（大谷相手に）そこそこ程度の速さの球は投げられないと思う。残念なことに、僕は今はそれしか投げられないんだ」と自虐を発するとパトリック氏は爆笑した。

37歳の左腕は「今だったら（彼相手に）とてもいい結果が出たかは分からない。だが、80マイル半ばから後半（140キロ前後）のスライダーやチェンジアップ。それがどんなに良くても関係ない。ああいう球を投げることにあまり確信を持てない。だから、本当に強い（速い）球を投げるか、緩やかな（遅い）球を投げるかのどちらかになるね」と大谷対策のヒントを明かした。（Full-Count編集部）