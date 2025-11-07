2025年12月5日（金）に公開となる映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』、水上恒司、木戸大聖、綱啓永、JUNON、そして萩原健太郎監督が出演する超豪華特別映像が公開された。＞＞＞新規場面写真をチェック！（写真4点）『WIND BREAKER』は、2021年にマガジンポケットで連載が開始されると、若い世代を中心に大きな反響を集め、翌年には「全国書店員が選んだおすすめコミック2022」受賞、24年には待望のTV アニメ化を果たし各配