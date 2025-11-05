カブスの今永昇太投手（３２）がＦＡになると４日（日本時間５日）に複数の米メディアが報じた。米スポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）は「チームが２０２８年までの契約延長オプションを拒否した後、彼も来季の１５００万ドル（約２３億円）の選手オプションを拒否し、ＦＡになる権利を獲得した」とした。移籍２年目が終了した今オフ、球団は３年の契約延長（総額５７００万ドル＝約８７億５０００万円）、今永は単年契約の選択