AIを活用してビジネスを成功させるにはどうすればいいのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「三井不動産は日本で最もDX（デジタルトランスフォーメーション）に成功している企業のひとつだ」という。三井不動産の塩谷義・DX四部長を取材した――。（第1回／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部三井不動産の塩谷義・DX四部長 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■三井不動産に設置された「新組織」と