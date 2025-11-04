きょう午後2時半すぎ、東京・中野区の中高一貫校で火事がありました。化学実験後に出火したとみられ、警視庁などが原因を調べています。【写真を見る】【速報】「化学室で火事があった」都立富士高校・付属中学校で火事けが人の情報なし警視庁警視庁と東京消防庁によりますと、きょう午後2時40分ごろ、東京・中野区弥生町の都立富士高校・付属中学校で「化学室で火事があった」と警備会社から119番通報がありました。校舎3階の