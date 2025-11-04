烏龍茶の香ばしさとミルクのまろやかさが溶け合う、新しい一杯『サントリー烏龍茶 ミルクティー』が11月4日（火）から期間限定で全国発売される。紅茶の甘さではなく、烏龍茶の深みを生かした“キレのある甘さ”で、後味まで心地よい新感覚のミルクティーとなっている。【写真】ほぼ水と変わらなかった…新商品発表会の会場で試飲した『特水』『サントリー烏龍茶』は、長年にわたり幅広い世代に親しまれてきた無糖茶ブランド。