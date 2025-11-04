打者の「見逃し方・避け方」で狙いを見抜く…名捕手の“初球”観察術カウント「0-0」、つまり初球の入り方は、バッテリーにとって悩ましい場面だ。打者がどの球種を待っているのか、何も情報がない状態から勝負が始まるケースもある。ヤクルト、日本ハム、阪神、横浜と4球団を渡り歩き、捕手として21年間プレーした野口寿浩さんは「初球は球種の選択が一番難しい。有利・不利で言ったらバッテリーとしては不利なカウント」と話す