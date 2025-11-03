プレーオフに進出したチームには報酬がドジャースの佐々木朗希投手は1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に勝利。移籍1年目でチャンピオンリングを手にすることになった。今季メジャー最低年俸でプレーした佐々木には、その年俸に迫る“ボーナス”を手にすると見られる。ポストシーズンに進出したチームには、勝ち進むにつれて分配される金額が多くなる賞金が与えられる。MLB公式サイ