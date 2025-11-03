プレーオフに進出したチームには報酬が

ドジャースの佐々木朗希投手は1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に勝利。移籍1年目でチャンピオンリングを手にすることになった。今季メジャー最低年俸でプレーした佐々木には、その年俸に迫る“ボーナス”を手にすると見られる。

ポストシーズンに進出したチームには、勝ち進むにつれて分配される金額が多くなる賞金が与えられる。MLB公式サイトによると、昨年はプレーオフに進出したチームには約1億2910万ドル（約198億7000万円）が山分け。チームの中でさらに分配され、誰が満額か、非満額なのかはチーム内でまた決められる。

昨年米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」が報じたところによると、ドジャースが受け取ったのは4650万ドル（約71億5000万円）。今季の分配金の総額は明らかにされておらず、チーム内での配り方によるが、近年の傾向では1人当たりの金額では満額なら50万ドル（約7670万円）前後を受け取るとされる。

ポストシーズン、リリーフとして世界一に貢献した佐々木は、昨オフ「25歳ルール」に該当したためマイナー契約でドジャースに加入。今季はリーグ最低保証の年俸76万ドル（約1億1700万円）でプレーした。仮に満額の50万ドル前後を受け取ることになれば、年俸の半分以上となる。（Full-Count編集部）