「病院の明細書かわいくて捨てられない」【写真】病院の診療明細書が愛犬の写真入りで可愛くて捨てられない…笑そんなコメントが添えられた写真がSNSで話題になっています。写っているのは、動物病院の診療明細書2枚。それぞれの左上には、愛犬の顔写真がプリントされています。ちょっぴりおすまし顔で写っているのは「マル」くん（10歳・男の子）と「プク」くん（10歳・男の子）。思わず笑みがこぼれる愛らしいショットに、1.1万