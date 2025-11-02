1階の延床面積14坪という、一般的に「狭小住宅」とされる家に暮らす日刊住まいライター。大きなパントリーや収納庫をつくる余裕はなかったために「どこに、なにをしまうか」を細かく考えたところ、「隠す収納」にたどり着いたそう。今回は、見た目がすっきりしていて使い勝手も抜群な、狭小住宅のキッチン、洗面室、玄関収納アイデアを3つ紹介します。狭小LDKの収納問題筆者は夫と4歳の娘の3人家族です。7年前に地元工務店で、延床