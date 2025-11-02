MLB公式X「始まり終わりそしてチャンピオン」【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）ドジャースは1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に勝利し、今世紀初のワールドシリーズ連覇を果たした。大谷翔平投手は「1番・投手」で投打同時出場して3回途中5安打3失点。バットでは2安打3出塁だった。山本由伸投手は中0日で登板して胴上げ投手に。佐々木朗希投手は出番なかったが、シリ