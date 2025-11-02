MLB公式X「始まり 終わり そしてチャンピオン」

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に勝利し、今世紀初のワールドシリーズ連覇を果たした。大谷翔平投手は「1番・投手」で投打同時出場して3回途中5安打3失点。バットでは2安打3出塁だった。山本由伸投手は中0日で登板して胴上げ投手に。佐々木朗希投手は出番なかったが、シリーズ2登板を果たした。試合後、MLB公式X（旧ツイッター）は“最初と最後”の光景に注目した。

ドジャースの今季開幕戦は東京ドームでのカブス戦だった。3月19日の第2戦では佐々木がメジャーデビューを飾り、大谷が今季1号を放った。試合後に球団公式インスタグラムは「サンキュー、東京！」と綴り、大谷、山本、佐々木が東京ドームで3ショット撮影する場面をアップした。

そこから8か月の激闘を経てワールドシリーズの舞台にたどり着いた。米国以外での開幕＆閉幕は史上初という“異例”のシーズンだったが、最後は日本人投手3人が勝利にさまざまな形で貢献し、ドジャースに球団初のワールドシリーズ連覇をもたらした。

MLB公式Xは「始まり 終わり そしてチャンピオン」と綴り、大谷＆山本＆佐々木の東京ドームでの3ショットとシャンパンファイトで喜ぶ姿を並べて投稿。今シーズンを象徴するような1枚だった。（Full-Count編集部）