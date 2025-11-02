山本がワールドシリーズMVPに【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）ドジャースは1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で勝利し、今世紀初のワールドシリーズ連覇を果たした。大谷翔平投手は試合後に米放送局「FOXスポーツ」の中継に登場。MVPに輝いた山本由伸投手については「彼が世界ナンバーワンのピッチャーだと僕は思っています」と絶賛した。山本は第6戦に6回1失点で勝利を