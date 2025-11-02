ビシェットに3ランを被弾【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）まさかの結果となった。ドジャース・大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手」で投打同時出場。続投した3回にビシェットに痛恨の3ランを被弾して降板した。もっとも、LA記者は3イニング目を投げさせたことに怒りを示している。初回から乱調だった。制球が定まらず、先頭のスプリンガーに中