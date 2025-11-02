ビシェットに3ランを被弾

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）

まさかの結果となった。ドジャース・大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手」で投打同時出場。続投した3回にビシェットに痛恨の3ランを被弾して降板した。もっとも、LA記者は3イニング目を投げさせたことに怒りを示している。

初回から乱調だった。制球が定まらず、先頭のスプリンガーに中前打を浴びた。1死からゲレーロJr.を99.6マイル（約160.3キロ）で見逃し三振に仕留め、三振ゲッツーで窮地を脱するも、2回も2死満塁のピンチを招いた。ヒメネスを99マイル（約159.3キロ）で空振り三振に仕留めたものの、明らかに本調子ではなかった。

初回から額から汗が吹き出し、ユニホームはびしょびしょ。それでも3回も続投したが悪夢が待っていた。スプリンガーに安打を浴び、犠打で1死二塁。暴投で三塁まで進まれると、ゲレーロJr.を申告敬遠した。そしてビシェットに初球を捉えられ、大谷はマウンド上でうなだれた。ここで降板となった。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は自身のX（旧ツイッター）を更新し、「ショウヘイ・オオタニは制球が定まっていなかった。いくつかのピンチを切り抜けたが、本来の投球ではなかった」と指摘。そして「3回に再びマウンドへ上げた采配には強く反対する」と主張した。

「それが原因でワールドシリーズを逃し、築き上げつつある王朝を失うことになりかねない。まったくもって痛恨の判断だ」とマッケイン記者は厳しい声を寄せている。（Full-Count編集部）