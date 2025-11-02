運命のワールドシリーズ第7戦【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）ブルージェイズとドジャースのワールドシリーズ第7戦が1日（日本時間2日）、トロントで行われた。4回にはドジャースのロブレスキが死球を与えたところから、乱闘騒ぎが勃発。警告試合となった。4回のブルージェイズの攻撃時、ドジャースの2番手ロブレスキの直球が9番ヒメネスの右肘付近に死球が当たった。1球前にも同じ付近へのボールを投