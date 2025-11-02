運命のワールドシリーズ第7戦

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）

ブルージェイズとドジャースのワールドシリーズ第7戦が1日（日本時間2日）、トロントで行われた。4回にはドジャースのロブレスキが死球を与えたところから、乱闘騒ぎが勃発。警告試合となった。

4回のブルージェイズの攻撃時、ドジャースの2番手ロブレスキの直球が9番ヒメネスの右肘付近に死球が当たった。1球前にも同じ付近へのボールを投じており、これにヒメネスが激高。ロブレスキも言い返し、両軍ベンチから首脳陣、選手が飛び出す事態になった。

選手らがグラウンド上でもみ合い、試合は約4分中断。両軍ブルペンからも投手たちが急いで駆けつけた。ブルージェイズファンからは「Let’s go BlueJays！」のコールが起こり、場内は異様な雰囲気に。その後、審判団からは警告試合となることが宣言された。

試合はブルージェイズが3回、ドジャース先発の大谷からビシェットが先制3ラン。4回にはドジャースがT・ヘルナンデスの犠飛で1点を返していた。（Full-Count編集部）