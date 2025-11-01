「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）ドジャースが劇的な好プレーで逆王手をかけた。九回、左翼のキケ・ヘルナンデスがヒメネスの浅い左飛に突っ込んでランニングキャッチ。そのまま二塁へ送球して飛び出していた二塁走者のバーガーをアウトにした。まさかの併殺劇で幕切れ。両チームの指揮官は会見でラストワンプレーについて清清しい対応を繰り広げた。ドジャースのロバーツ監督