Image: minimalleather こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「ちょっと出かけるだけなのに、結局バッグが必要になる」。そんな小さな煩わしさを、日々感じている方もいるんじゃないでしょうか。ポケットには収まりきらず、でもリュックを背負うほどでもない。そんな手ぶらとバッグの中間点を探し続けてきた方に、紹介したいと思えるプロダクトが