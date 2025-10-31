1999年に名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、31日、容疑者が逮捕されたことが分かりました。愛知県警はこのあと午後7時半から会見を開きます。1999年11月13日、名古屋市西区稲生町（いのうちょう）のアパートで主婦の高羽奈美子（たかば・なみこ）さん（当時32）が殺害された事件では、犯人が捕まらないまま25年以上が経過していました。愛知県警は先ほど、この事件について、容疑者を逮捕したことを明らかにしました。このあ