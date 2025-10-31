入団前の交渉での要望が反映された佐々木朗希投手がドジャース入団の決め手の1つとなったとも言われている本拠地クラブハウスのウォシュレット付きの“日本式”トイレ。スポーツビジネス専門の米メディア「スポーティコ」のポッドキャスト番組に出演したドジャースのスタン・カステンCEOが、その導入への経緯を語った。昨オフにドジャースタジアムのクラブハウスが改修された際に、ウォシュレット付きの暖房便座トイレが設置さ