ロハスは今オフにFA【MLB】Bジェイズ 6ー1 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）哀愁漂う姿だった。ドジャースは29日（日本時間30日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に敗れ、シリーズ成績は2勝3敗で崖っぷちに追い込まれた。意気消沈したドジャースタジアム。1人佇む選手にLAファンも「本当に悲しい」と涙を浮かべている。この日は2025年シーズンのドジャースタジアムで行われる最終戦。勝って敵地に乗り込み