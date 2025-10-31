ロハスは今オフにFA

【MLB】Bジェイズ 6ー1 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）

哀愁漂う姿だった。ドジャースは29日（日本時間30日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に敗れ、シリーズ成績は2勝3敗で崖っぷちに追い込まれた。意気消沈したドジャースタジアム。1人佇む選手にLAファンも「本当に悲しい」と涙を浮かべている。

この日は2025年シーズンのドジャースタジアムで行われる最終戦。勝って敵地に乗り込みたかったが、先発のブレイク・スネル投手が3球で2被弾するなど終始劣勢の展開に。打線がつならず、バッテリーミスも重なって連敗を喫した。

最後のアウトを取られ、ドジャースナインもすぐにベンチ裏に戻っていった。しかし、ミゲル・ロハス内野手だけは違った。地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は自身のX（旧ツイッター）を更新し、「ドジャースが第5戦で敗れた後、ミゲル・ロハスはしばらくの間ドジャースのダグアウトに残っていた。彼はダグアウトを最後に離れたドジャースの選手だった」と伝えている。ロハスの表情はどこか寂しそうにも映った。

2023年からドジャースに加入した36歳はこのオフにFAを迎える。誰からも愛される人格者だが、今季はスタメン出場が減少。今年のポストシーズンでは計12打席しか立っていない。ロハスは地区シリーズを制したシャンパンファイトでは、同メディアの取材に応じ「私はここで現役終了することを望んでいる。なぜなら、私は来年シーズン終了後に引退するからだ」と、来季限りでの引退宣言をしている。

ロハス本人は残留を熱望しているものの、限られたロースター枠の中で来季もドジャースユニホームを着ているかは分からない。それだけに、「これが野球への情熱というものだ。本当に胸が痛む」「心が張り裂けそうな光景だ。ミゲル・ロハスがベンチに残っている、その姿がすべてを物語っている。純粋な情熱、純粋な痛み」「まるでドジャースタジアムへの別れのように感じる」「彼は本物だ」「本当に切ない」と米ファンの心を打ったようだ。（Full-Count編集部）