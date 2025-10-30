大好きなアニメを生み出す日本での生活を夢見て、ネパールからやってきた仲のいい兄と弟。2人を引き裂いたのは、弟の11歳年上の交際相手による凶行だった。【全3回の第3回。第1回から読む】【画像】浅香容疑者がプレゼントした香水、バダルさんのマジメさが浮かび上がる「漢字テスト」も「警察の発表では弟の胸に深い傷があったと報じられていますが、実際の遺体には首やお腹、左腕や足首を含めて、数十か所の刺し傷がありました