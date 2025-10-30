1993年以来のワールドシリーズ制覇まであと1勝【MLB】Bジェイズ 6ー1 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）ブルージェイズは29日（日本時間30日）、敵地ロサンゼルスで行われたドジャースとのワールドシリーズ第5戦に6-1で勝利。シリーズ通算3勝2敗として、32年ぶりの世界一に王手をかけた。本拠地に戻っての第6戦はチケットが高騰している。米オンライン・マーケットプレイス「TickPick」は試合終了前後で自社X（旧ツイ