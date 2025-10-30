1993年以来のワールドシリーズ制覇まであと1勝

【MLB】Bジェイズ 6ー1 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）

ブルージェイズは29日（日本時間30日）、敵地ロサンゼルスで行われたドジャースとのワールドシリーズ第5戦に6-1で勝利。シリーズ通算3勝2敗として、32年ぶりの世界一に王手をかけた。本拠地に戻っての第6戦はチケットが高騰している。

米オンライン・マーケットプレイス「TickPick」は試合終了前後で自社X（旧ツイッター）を更新。「速報：シリーズ第6戦が記録上、カナダにおける最も高額なスポーツイベント（確認済み）となる」とした。「最も安い立見席が1895ドル（約28万9000円）」と、超高額ぶりを伝えている。

その後も価格はさらに上昇し、2000ドル（約30万5000円）を突破。第6戦の注目度は異次元の高まりを見せているようだ。

ブルージェイズは1992〜1993年にワールドシリーズを連覇し、今回が実に32年ぶりの大舞台出場となった。一方でドジャースは2連覇に黄色信号。絶体絶命の第6戦は、エースの山本由伸投手が先発する。（Full-Count編集部）