ウェブブラウザ「Google Chrome」の最新安定版であるバージョン142がリリースされました。CSSが範囲構文をサポートし、スタイルクエリーやif()関数の機能が強化されたほか、<select>要素のレンダリングがモバイル版とPC版で統一されるなど、複数の新機能と改善が含まれています。Chrome 142 | Release notes | Chrome for Developershttps://developer.chrome.com/release-notes/142◆CSSの範囲構文