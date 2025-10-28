常設コラボカフェ「ちいかわレストラン」にて、新たなフェア ”討伐フェア” が11月27日（木）より開催される。討伐をテーマに『ちいかわ』の漫画からエピソードを厳選し、メニュー化している。＞＞＞討伐フェアメニューやグッズをチェック！（写真13点）『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽