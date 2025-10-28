【ちいかわレストラン】「討伐」テーマのエピソードをメニュー化！
常設コラボカフェ「ちいかわレストラン」にて、新たなフェア ”討伐フェア” が11月27日（木）より開催される。討伐をテーマに『ちいかわ』の漫画からエピソードを厳選し、メニュー化している。
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が7巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。
フードは、睨めっこで笑ってしまったちいかわが悪夢を見るようになってしまったシーンを再現した「ちいかわの『あ・く・む』のカラフルドリア」 、ハチワレのラッコとの特訓の成果が出た討伐シーンを再現した 「ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス」 の2品の他、デザート2品、ドリンク5品、サイドメニュー2品の全11品が用意される。
また同日よりオリジナルグッズも発売される。ラインナップは、「さすまた風フォーク 」「なんか大きな討伐成功タンブラー」「ハチワレのピーマン肉詰め皿」「ラバースマホスタンド」「シリコンポーチ」と、魅力的なアイテムが揃う。
そして討伐フェア開始の11月27日（木）より、カフェ併設のグッズショップにて、4400円（税込）以上購入のお客様に、「ちいかわレストラン オリジナルショッパー第4弾」のプレゼントも始まる。
食事もグッズも、お見逃しなく。
（C）nagano
