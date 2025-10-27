RKKRKK熊本放送

夜勤中に女性患者にキスか、元看護師を逮捕「愛情表現だった」

  • 熊本県の元看護師の男が不同意わいせつの疑いで逮捕された
  • 病室にいた20代の女性患者に、いきなりキスをした疑いがもたれている
  • 男は容疑を認めた上で、「愛情表現だった」と供述しているという
