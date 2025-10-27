東京工芸大学 芸術学部ゲーム学科4年の山根 雄飛さんが、日本最大のゲーム開発者会議 CEDEC2025において「インタラクティブセッション オーディエンス賞」の1位を受賞しました。2025年10月に発表されたこの賞は、2025年7月に開催されたCEDEC2025の来場者投票によって決定されるものです。山根さんは、ゲームデザイン教育を目的に独自開発した対戦3Dビデオゲーム「Hand Heads」を活用した教育プログラムを発表しました。 CEDEC