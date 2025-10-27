ワールドシリーズ第3戦を翌日に控え会見ドジャースのタイラー・グラスノーは26日（日本時間27日）、ドジャースタジアムで会見を行った。同僚の大谷翔平投手の活躍については「誰にもできないと思う」と目を見開いた。大谷はプレーオフ開幕から打率こそ低かったものの、リーグ優勝決定シリーズ第4戦では投げては6回0/3を10奪三振無失点、打っては3本塁打という離れ業を見せた。ワールドシリーズ第3戦に先発予定のグラスノーは