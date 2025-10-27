ワールドシリーズ第3戦を翌日に控え会見

ドジャースのタイラー・グラスノーは26日（日本時間27日）、ドジャースタジアムで会見を行った。同僚の大谷翔平投手の活躍については「誰にもできないと思う」と目を見開いた。

大谷はプレーオフ開幕から打率こそ低かったものの、リーグ優勝決定シリーズ第4戦では投げては6回0/3を10奪三振無失点、打っては3本塁打という離れ業を見せた。

ワールドシリーズ第3戦に先発予定のグラスノーは、他の選手がメジャーで二刀流をできるか、過去に大谷のような選手がいたら自分も打撃にチャレンジしていたか、という質問に対して「リトルリーグで僕は打撃をやっていたし、その時はよくできたけど、（質問に対する）答えはNoだね。ショウヘイの活躍は、誰にもできないと思う」と話した。

メジャーでは大谷以外に二刀流にチャレンジする選手がいないわけではないものの、大谷は投打でトップクラスのパフォーマンスを披露。「もしかしたら、人々が将来もっと挑戦する機会は出てくるかもしれないけどね。大学にはまだ二刀流をやっている選手もいる。僕がただ思うことは、このレベル（MLB）でそれをやるのは……ショウヘイだからこそできることだと思う」と大谷の凄みを語った。

「君たちも見てきただろう。彼はとにかく、アメージングな打者であり、アメージングな投手だよ。それくらい単純なことであり、それくらい複雑なことでもあるんだ。あらゆることをうまく捌く上で、彼が行う準備だったり、考え方はかなりインクレディブルだと思う」

今や日本だけではない野球界のスーパースターとなっている大谷。「毎日彼が対応するメディアの数だったり、フィールド外のあらゆるものだったり。それでいて素晴らしい人間のままでい続けるんだから、とても感心させられるよ。だから、彼はスーパーヒューマンみたいなものさ」と称えた。（Full-Count編集部）