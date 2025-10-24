中国は、10月25日を台湾が日本の統治から解放されたことを記念する「台湾光復記念日」と定めることを決めました。台湾が中国の一部だと各国にアピールする狙いがあるとみられます。国営新華社通信によりますと、中国は24日、法律で10月25日を「台湾光復記念日」と定めることを決めました。今から80年前の1945年10月25日は、台湾の台北市で日本の降伏を受諾する式典が行われた日にあたり、今後、中国が主催する記念行事などを開催す