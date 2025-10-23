ダスキン（大阪府吹田市）が運営する「ミスタードーナツ」が、「ポン・デ・ショコラシリーズ」全4種類を10月29日から期間限定で発売します。【画像】「豪華すぎない！？」これが「ポン・デ・ショコラシリーズ」の新作です！「冬限定」の商品4種類同店の“秋冬の恒例”である「ポン・デ・ショコラシリーズ」は、ショコラ風味のポン・デ・リング生地に、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味を隠し味に加えることで、口の中でチョコ