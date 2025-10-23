ダスキン（大阪府吹田市）が運営する「ミスタードーナツ」が、「ポン・デ・ショコラシリーズ」全4種類を10月29日から期間限定で発売します。

【画像】「豪華すぎない！？」 これが「ポン・デ・ショコラシリーズ」の新作です！

「冬限定」の商品4種類

同店の“秋冬の恒例”である「ポン・デ・ショコラシリーズ」は、ショコラ風味のポン・デ・リング生地に、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味を隠し味に加えることで、口の中でチョコレートの香りを感じられる商品です。今年は、2024年にも発売された「ポン・デ・ショコラ」「ポン・デ・ダブルショコラ」「ポン・デ・生チョコショコラ」に加え、新たに「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」が登場します。

「ポン・デ・ショコラ」は、ポン・デ・ショコラ生地にグレーズがコーティングされ、ショコラの風味をシンプルに味わうことができる商品です。価格は、テイクアウトが183円（以下、税込み）、イートインが187円です。

「ポン・デ・ダブルショコラ」は、生地にチョコレートをコーティングしたドーナツです。価格は、テイクアウトが194円、イートインが198円です。

「ポン・デ・生チョコショコラ」は、チョコレートでコーティングした生地を、生チョコレートとホワイトチョコで仕上げた一品です。価格は、テイクアウトが237円、イートインが242円です。

「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」は、生地にショコラカスタードクリームを絞り、チョコレートをコーティング。仕上げにチョコクランチをトッピングしています。価格は、テイクアウトが237円、イートインが242円です。

同社は「どのドーナツもチョコレートを存分に楽しめる商品です。この季節にしか味わえない、冬限定の商品をお店でもおうちでもぜひお楽しみください」とアピールしています。

いずれも2026年2月下旬（順次販売終了予定）まで、全店（一部ショップ除く）で販売されます。