観光客も多く訪れるアメリカ・ニューヨークのチャイナタウンで大規模な露天商の取り締まりが行われ、13人が逮捕されました。トランプ政権の不法移民対策の一環とみられています。【映像】捜査員ともみ合う人ら（現地の様子）マンハッタンにあるチャイナタウンで、FBI（＝連邦捜査局）やICE（＝移民・税関捜査局）などの合同捜査チームによる一斉摘発が行われました。対象となったのは路上で有名ブランドのコピー商品などを扱う