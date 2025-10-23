２１日に発足した高市政権で注目を集めているのは片山さつき財務相と小野田紀美経済安保相の女性閣僚だ。永田町と霞が関は高市早苗首相以上にこの２人に戦々恐々としている。財務相に女性が就任するのは初。片山氏は旧大蔵省出身で、女性初の主計官も務めていた。就任会見では「いつかは戻ってくるなとは思っていた。ちょうど２０年で、だいぶ人の模様も変わったが、ある程度の主要な人の顔、名前、年次がまだ分かるので意思疎