国際司法裁判所が入るオランダ西部ハーグの建物＝9日（共同）【ブリュッセル、エルサレム共同】国際司法裁判所（ICJ、岩沢雄司所長）は22日、パレスチナ自治区ガザの住民への人道支援を巡る勧告的意見を出した。オランダ西部ハーグにあるICJで岩沢所長は「イスラエルは占領者として、国際人道法上の義務を果たすことが求められる」と勧告的意見を言い渡し、食料や医療物資などが遅滞なく行き渡るようにする責務がイスラエルにあ