フォロワーシップの時代 ― 誰かがやる、はもう終わりにしよう「最近の若手は覇気がない」「上司に言っても変わらない」「どうせ頑張っても報われない」今、日本の多くの職場で聞かれる言葉だ。だが、これは個人の問題ではない。時代の構造が変わったのに、組織の在り方が変わっていない──その歪みが現場の無気力を生んでいる。経営環境は激変し、誰もが正解を持たない時代。にもかかわらず、多くの会社はいまだに「上司が決め、