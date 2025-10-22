フォロワーシップの時代 ― 誰かがやる、はもう終わりにしよう

「最近の若手は覇気がない」

「上司に言っても変わらない」

「どうせ頑張っても報われない」

今、日本の多くの職場で聞かれる言葉だ。

だが、これは個人の問題ではない。

時代の構造が変わったのに、組織の在り方が変わっていない──

その歪みが現場の無気力を生んでいる。

経営環境は激変し、誰もが正解を持たない時代。

にもかかわらず、多くの会社はいまだに「上司が決め、部下が従う」という旧来の構造にしがみついている。

リーダーが全責任を背負い、フォロワーは“やらされる側”として存在する。

だが、その構図では、もう現代のスピードに追いつけない。

必要なのは「強いリーダー」ではなく、チーム全員が“動かす側”になる文化だ。

その核こそが――フォロワーシップである。

■ フォロワーシップとは、「自ら動く支える力」

フォロワーシップとは、リーダーの指示に従うことではない。

むしろ、「目的に共に向かうために、支える・補う・動かす」こと。

つまり、支援的な能動性である。

現場で起きている小さな不具合を誰かのせいにせず、

「自分にできることはないか」と考える人。

上司が見落としている点を静かに補い、

仲間同士の誤解をつなぎ直す人。

そうした一人ひとりの存在が、今の社会を変えていく。

フォロワーとは、命令を待つ人ではなく、

チームのエンジンを内側から動かす“もう一人のリーダー”だ。

■ 上司も限界、若手も疲弊――「孤独なリーダー社会」

多くの上司がこう漏らす。

「部下がついてこない」「指示しても動かない」

一方で若手は言う。

「何をしても評価されない」「自分の意見なんて通らない」

このすれ違いは、世代間の価値観の差だけではない。

組織の構造そのものが“片翼飛行”になっているのだ。

リーダーシップばかりが重視され、フォロワーシップの教育は置き去り。

結果として、リーダーは孤独に燃え尽き、フォロワーは冷めていく。

Gallup社の調査（2022年）では、

日本のエンゲージメント率はわずか6％。

つまり、94％の人が「心から仕事に熱中していない」。

この現実を変えるには、

「支配と従属の構造」から「共鳴と貢献の文化」へ、

社会全体の意識をシフトさせる必要がある。

■ JTBA流（齋藤流）：フォロワーシップを育てる３つの壁

フォロワーシップは、自然には育たない。

教育が必要だ。経験が必要だ。対話が必要だ。

JTBAでは、それを３つの壁で体系化している。

曖昧性の壁伝えたつもりで終わる人から、伝わるまで伝える人へ。“理解してもらう努力”が信頼の出発点になる。 関係性の壁利害で動く関係から、支え合う関係へ。困っている仲間を「自分ごと」として助けられるかが鍵。 存在の壁不平・不満を放つ側から、エネルギーを供給する側へ。自分の感情とチームの空気がつながっていることを理解する。

これらを超えた先に、初めてフォロワーは“チームを動かす存在”になる。

■ 「支える力」を育てる３つの実践

フォロワーシップを育てる現場のステップはこうだ。

Step1：目的の共有（チーム意識）

「何をするか」ではなく「なぜそれをするのか」を全員で語る。

この対話が、やらされ感を共創感へ変える。

Step2：信頼の形成（安全な場）

失敗や弱音を話せる空気をつくる。

本音で語り合えないチームに、能動性は生まれない。

Step3：貢献の自覚（当事者意識）

「このチームを良くするのは自分だ」と思えた瞬間、

人はフォロワーではなく“仲間”になる。

■ 誰かがやる、ではなく、俺が私がやる

フォロワーシップの時代とは、

「誰かがやってくれる」ではなく、「俺がやる」「私が動く」と言える人が増える時代だ。

それは、上司でも部下でもなく、“人間としての成熟”の証。

指示されずとも動く。

責任を押しつけ合わず、分かち合う。

立場ではなく、在り方で人を動かす。

フォロワーシップが根づいた組織には、静かな熱がある。

そこではリーダーも部下もなく、

「このチームを良くしたい」という同じ炎が燃えている。

■ 結び ― 支える人が、未来を変える

この国は今、リーダー不足ではない。

フォロワーの覚醒不足だ。

本当にチームを動かすのは、

命令ではなく、支える力。

孤独なリーダーを救うのも、

次の時代を創るのも、

実は“フォロワーの一歩”である。

JTBAは、その一歩を体系化した。

3つの壁を越え、8つの要素を育み、

誰もが自分の中のリーダーシップを発揮できるように。

「支えること」が最高のリーダーシップである。

その文化が根づくとき、

組織も、社会も、もう一度、希望を取り戻す。