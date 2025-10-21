ウェブマガジン「Woman type（ウーマンタイプ）」を運営するキャリアデザインセンター（東京都港区）が、10月21日に行われた衆参両院の首相指名選挙で第104代首相に選出され、“女性初の総理大臣”となった自民党の高市早苗総裁の発言に関する調査を実施。その結果を発表しました。【画像】「えっ…生々しい……」→これが「ワークライフバランスを捨てる」発言に対する《懸念の声》です…！「国のトップの発言には社会全体に大