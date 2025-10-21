ウェブマガジン「Woman type（ウーマンタイプ）」を運営するキャリアデザインセンター（東京都港区）が、10月21日に行われた衆参両院の首相指名選挙で第104代首相に選出され、“女性初の総理大臣”となった自民党の高市早苗総裁の発言に関する調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】「えっ…生々しい……」→これが「ワークライフバランスを捨てる」発言に対する《懸念の声》です…！

「国のトップの発言には社会全体に大きな影響がある」

調査は2025年10月8日・9日、20〜49歳の働く女性を対象に、ウェブで実施。100人から有効回答を得ています。

高市総裁は、10月4日に投開票が行われた自民党総裁選で勝利。新総裁の就任スピーチにおいて「ワークライフバランスを捨てる」「働いて、働いて、働く」「自民党員には馬車馬のように働いていただく」といった発言をし、ネット上で賛否が分かれるなど話題になりました。

この「ワークライフバランスを捨てる」という発言について、全回答者に「どう受け止めたか」を聞くと、「ポジティブに受け止めた」が53％と過半数を超える結果に。「ネガティブに受け止めた」（29％）を大きく上回りました。

ポジティブに受け止めた理由としては、「あくまで個人の決意表明に過ぎず、国民のために思い切り働く姿勢は素晴らしいから」（46％）がトップに。次いで「仕事への本気度が伝わってくるから」（31％）が上位となっています。

コメントでは「初の女性総裁としての発言はポジティブに捉えました。『ワークライフバランスを捨てる』という発言の後に『私自身働いて、働いて、働いて』と付け加えており、改革意欲を強く感じられました（24歳）」「『国のために私は働く』とおっしゃっているだけなのでいいことだと思うし、自分も頑張ろうと元気をもらいました（39歳）」「なぜ批判されるのかが理解できません。高市さんに期待をしています。働く女性代表として頑張ってほしいです（40歳）」といった率直な意見が集まりました。

一方、ネガティブに受け止めた人の理由では「国のトップに立つ人が発言することで、ワークライフバランスを軽視する企業が増えそうだから」（35％）、「国全体が、ワークライフバランスを軽視していた頃に戻ってしまいそうだから」（31％）が上位に。

理由として、「一般の方への影響も少なからずあると思うので、そうなると困る方も多くなるのではないかと思いました（32歳）」「国のトップの発言には社会全体に大きな影響があるため、言葉選びの慎重さも必要だと思います。多様な働き方を尊重しつつ、努力や情熱を肯定できるような発信が理想だと感じます（32歳）」「国のトップが発言すれば、中小企業の社長が同じように考えかねないと思います（45歳）」など、懸念の声が寄せられたということです。

調査結果を受けて、同社は「半数以上が、その言葉の裏にある国や国民への貢献に対する『強い覚悟』や高市氏の仕事への情熱を評価し、肯定的に捉えていたことが最大の焦点となりました」とした一方で、「発言の真意に対する反対意見よりも、高市氏の選んだ『言葉』が及ぼす影響に不安を表すコメントが目立つ結果となりました」とコメントを寄せています。