サンワサプライ株式会社は、USB Type-CポートをDisplayPortに変換し映像出力ができる変換アダプタ「AD-ALCDP02」を発売した。DisplayPort Alternate Modeモードに対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境を構築できる。従来品の4K/60Hzと比べ、さらに滑らかな4K/120Hzで映像を大画面に出力できるようになった。■Type-CをDisplayPortへ変換映像出力に対応したType-Cポート搭載のパソコンやタブ