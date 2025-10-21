USB Type-CからDisplayPortへ変換できるアダプタ
サンワサプライ株式会社は、USB Type-CポートをDisplayPortに変換し映像出力ができる変換アダプタ「AD-ALCDP02」を発売した。DisplayPort Alternate Modeモードに対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境を構築できる。従来品の4K/60Hzと比べ、さらに滑らかな4K/120Hzで映像を大画面に出力できるようになった。
■Type-CをDisplayPortへ変換
映像出力に対応したType-Cポート搭載のパソコンやタブレットから、DisplayPort入力端子を持つディスプレイなどに映像や音声を出力できる。
■最大4K/120Hz、高輝度HDR対応
高精細で滑らかな映像を大画面に出力可能。 また、白飛びや黒潰れを抑制するHDRにも対応している。
■拡張・複製モードに対応
ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できる。
■持ち運びしやすい小型サイズ
手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びにも便利だ。
■配線しやすい20cmケーブル
他のインターフェースと干渉せずに接続できるケーブル一体型。取り回しやすい20cmのショートケーブル仕様だ。
■ノイズ干渉を防ぐ３重シールド
ケーブル部は「アルミシールド（ツイストペアケーブル）→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぐ。
■、USB Type-CポートをDisplayPortに変換し映像出力ができる変換アダプタ「AD-ALCDP02」
