去年９月、三川町の住宅に侵入して女性を殺害したとされる男の裁判員裁判が、きょうから始まりました。男は「飲み過ぎたせいで覚えていない」などと話し、殺人と住宅侵入の罪について、起訴内容を否認しました。 【写真を見る】「暗闇で女性の声が聞こえ思わず殴った」酒に酔っての行動と殺人を否認三川町で高齢者をなぐり殺害した事件で被告の男が証言（山形） 殺人や住居侵入などの６つの罪に問われているのは、三川町横川新