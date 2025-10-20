去年９月、三川町の住宅に侵入して女性を殺害したとされる男の裁判員裁判が、きょうから始まりました。男は「飲み過ぎたせいで覚えていない」などと話し、殺人と住宅侵入の罪について、起訴内容を否認しました。

【写真を見る】「暗闇で女性の声が聞こえ思わず殴った」酒に酔っての行動と殺人を否認 三川町で高齢者をなぐり殺害した事件で被告の男が証言（山形）

殺人や住居侵入などの６つの罪に問われているのは、三川町横川新田の無職・石川一馬（いしかわ・かずま）被告（２９）です。

起訴状などによりますと石川被告は、去年９月に三川町横山の阿部祥子さん（当時９０）の家に窓から侵入し、阿部さんの頭や胸などを殴ったほか、足で踏みつけたり首を絞めつけたりするなどして殺害した罪に問われています。

きょうの初公判で石川被告は「飲み過ぎたせいで覚えていない」などと話し、殺人と住居侵入の罪について、起訴内容を否認しました。

さらに弁護側は「石川被告は当時泥酔状態で、被害者の家を自分の家と認識していた」「暗闇で女性の声が聞こえ思わず殴った」などとして、責任能力はなく殺意もなかったとしました。

※画像 事件当時の現場