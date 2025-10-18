米国で指導する新谷信明氏が伝授…ティー打撃の立ち位置とフォーム安定のコツ野球初心者は何から教えて良いかわからないことだらけだが、バッティング練習での「立ち位置」もその1つだろう。ティースタンドを置いても、立ち方が適当では打撃フォームが定まらず、思うようにボールが飛ばず、野球の楽しさも味わえない。この問題解決のために、米国ニュージャージー州で少年野球チームやアカデミースクールを運営する「High Heat B