株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年10月20日（月）〜10月24日（金）の5日間限定で各日14時から『ワッパーチーズ セット』『ダブルワッパーチーズ セット』『スモーキーBBQワッパーセット』『テリヤキワッパーセット』『スパイシーワッパーセット』の対象商品5種のワッパーセットが通常価格より最大30％オフの300円引きで楽しめる「ワッパー祭り」を開催する。■5種のワッパーセットが最大30％オフ300円引きにバー